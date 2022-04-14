Munch (MUNCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Munch (MUNCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Munch (MUNCH) Informasjon While we started Munch as a simple meme coin, the exponential growth of the project and the strong community lead us to further more strengthen our grounds. Munch while on the surface is a fun meme coin, some saying the meme that we our talented artists darw, in terms of quality are the best they have seen, we are also building useful products for future meme coins. Till now we have created a coinflip tool, and in a few days will be launching our Airdrop tool that will help upcoming coins go through the process of airdrop with ease. Munch was #1 trending in Dex Screener and Birdeye less than 24 hours after launch. We also invite you to listen to our recent AMA session, available at: https://twitter.com/s0meone_u_know/status/1768774194244759732 where we discussed what the future holds, our community really enjoyed the talks and we hope you do as well. We understand that previously we got declined, but we are sure given our large community, our powerful dev team, and the opportunities that exist, we are all on the same page on maintaing momentum and getting rewarded for it. Thank you. Offisiell nettside: https://www.munchcoin.xyz Kjøp MUNCH nå!

Munch (MUNCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Munch (MUNCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.58K $ 20.58K $ 20.58K Total forsyning: $ 9.01B $ 9.01B $ 9.01B Sirkulerende forsyning: $ 9.01B $ 9.01B $ 9.01B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.58K $ 20.58K $ 20.58K All-time high: $ 0.00067223 $ 0.00067223 $ 0.00067223 All-Time Low: $ 0.00000151 $ 0.00000151 $ 0.00000151 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Munch (MUNCH) pris

Munch (MUNCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Munch (MUNCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MUNCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MUNCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MUNCHs tokenomics, kan du utforske MUNCH tokenets livepris!

MUNCH prisforutsigelse Vil du vite hvor MUNCH kan være på vei? Vår MUNCH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MUNCH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!