Move Dollar (MOD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.997783 $ 0.997783 $ 0.997783 24 timer lav $ 0.999157 $ 0.999157 $ 0.999157 24 timer høy 24 timer lav $ 0.997783$ 0.997783 $ 0.997783 24 timer høy $ 0.999157$ 0.999157 $ 0.999157 All Time High $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Laveste pris $ 0.837272$ 0.837272 $ 0.837272 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.10% Prisendring (7D) +0.28% Prisendring (7D) +0.28%

Move Dollar (MOD) sanntidsprisen er $0.998984. I løpet av de siste 24 timene har MOD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.997783 og et toppnivå på $ 0.999157, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOD er $ 1.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.837272.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og +0.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Move Dollar (MOD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 376.54K$ 376.54K $ 376.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 376.54K$ 376.54K $ 376.54K Opplagsforsyning 376.92K 376.92K 376.92K Total forsyning 376,920.4613134399 376,920.4613134399 376,920.4613134399

Nåværende markedsverdi på Move Dollar er $ 376.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOD er 376.92K, med en total tilgang på 376920.4613134399. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 376.54K.