MOTO pris i dag

Sanntids MOTO (MOTO) pris i dag er $ 0.00036788, med en 11.90% endring de siste 24 timene. Nåværende MOTO til USD konverteringssats er $ 0.00036788 per MOTO.

MOTO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 367,960, med en sirkulerende forsyning på 1.00B MOTO. I løpet av de siste 24 timene MOTO har den blitt handlet mellom $ 0.00031397(laveste) og $ 0.00042383 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00592703, mens tidenes laveste notering var $ 0.00025446.

Kortsiktig har MOTO beveget seg -0.63% i løpet av den siste timen og -25.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MOTO (MOTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 367.96K$ 367.96K $ 367.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 367.96K$ 367.96K $ 367.96K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

