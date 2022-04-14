Motion (MOTION) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Motion (MOTION), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Motion (MOTION) Informasjon "We all got motion here” isn’t just a phrase it’s the ethos of a community that moves with purpose, style, and energy. This project captures the culture of constant progression, collective ambition, and shared momentum. Rooted in the language of digital youth and crypto-native expression, it turns motion into meaning. Whether you’re trading, building, or vibing, this token represents forward movement. The project is a rallying cry for those who never sit still. Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1942024537446445422 Kjøp MOTION nå!

Motion (MOTION) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Motion (MOTION), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.09K $ 32.09K $ 32.09K Total forsyning: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Sirkulerende forsyning: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.09K $ 32.09K $ 32.09K All-time high: $ 0.00139984 $ 0.00139984 $ 0.00139984 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Motion (MOTION) pris

Motion (MOTION) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Motion (MOTION) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOTION tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOTION tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOTIONs tokenomics, kan du utforske MOTION tokenets livepris!

