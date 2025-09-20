Dagens Motion livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MOTION til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOTION pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Motion livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MOTION til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOTION pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MOTION

MOTION Prisinformasjon

MOTION Offisiell nettside

MOTION tokenomics

MOTION Prisprognose

Motion Logo

Motion Pris (MOTION)

Ikke oppført

1 MOTION til USD livepris:

--
----
-2.00%1D
mexc
USD
Motion (MOTION) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:40:10 (UTC+8)

Motion (MOTION) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00139984
$ 0.00139984$ 0.00139984

$ 0
$ 0$ 0

-0.72%

-2.00%

-36.73%

-36.73%

Motion (MOTION) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOTION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOTION er $ 0.00139984, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOTION endret seg med -0.72% i løpet av den siste timen, -2.00% over 24 timer og -36.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Motion (MOTION) Markedsinformasjon

$ 35.04K
$ 35.04K$ 35.04K

--
----

$ 35.04K
$ 35.04K$ 35.04K

999.31M
999.31M 999.31M

999,310,416.464353
999,310,416.464353 999,310,416.464353

Nåværende markedsverdi på Motion er $ 35.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOTION er 999.31M, med en total tilgang på 999310416.464353. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.04K.

Motion (MOTION) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Motion til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Motion til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Motion til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Motion til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.00%
30 dager$ 0-59.94%
60 dager$ 0-62.18%
90 dager$ 0--

Hva er Motion (MOTION)

"We all got motion here” isn’t just a phrase it’s the ethos of a community that moves with purpose, style, and energy. This project captures the culture of constant progression, collective ambition, and shared momentum. Rooted in the language of digital youth and crypto-native expression, it turns motion into meaning. Whether you’re trading, building, or vibing, this token represents forward movement. The project is a rallying cry for those who never sit still.

Motion (MOTION) Ressurs

Offisiell nettside

Motion Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Motion (MOTION) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Motion (MOTION) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Motion.

Sjekk Motionprisprognosen nå!

MOTION til lokale valutaer

Motion (MOTION) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Motion (MOTION) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOTION tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Motion (MOTION)

Hvor mye er Motion (MOTION) verdt i dag?
Live MOTION prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOTION-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOTION til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Motion?
Markedsverdien for MOTION er $ 35.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOTION?
Den sirkulerende forsyningen av MOTION er 999.31M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOTION ?
MOTION oppnådde en ATH-pris på 0.00139984 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOTION?
MOTION så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MOTION?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOTION er -- USD.
Vil MOTION gå høyere i år?
MOTION kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOTION prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:40:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.