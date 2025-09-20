Moth (MOTH) Prisinformasjon (USD)

Moth (MOTH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOTH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOTH er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOTH endret seg med -5.53% i løpet av den siste timen, -12.57% over 24 timer og -7.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moth (MOTH) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Moth er $ 99.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOTH er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 99.69K.