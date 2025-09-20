Morpheus Network (MNW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.082297 $ 0.082297 $ 0.082297 24 timer lav $ 0.090224 $ 0.090224 $ 0.090224 24 timer høy 24 timer lav $ 0.082297$ 0.082297 $ 0.082297 24 timer høy $ 0.090224$ 0.090224 $ 0.090224 All Time High $ 5.46$ 5.46 $ 5.46 Laveste pris $ 0.00992725$ 0.00992725 $ 0.00992725 Prisendring (1H) +0.64% Prisendring (1D) -7.59% Prisendring (7D) +6.75% Prisendring (7D) +6.75%

Morpheus Network (MNW) sanntidsprisen er $0.083369. I løpet av de siste 24 timene har MNW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.082297 og et toppnivå på $ 0.090224, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MNW er $ 5.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.00992725.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MNW endret seg med +0.64% i løpet av den siste timen, -7.59% over 24 timer og +6.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Morpheus Network (MNW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M Opplagsforsyning 37.52M 37.52M 37.52M Total forsyning 47,897,218.0 47,897,218.0 47,897,218.0

Nåværende markedsverdi på Morpheus Network er $ 3.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MNW er 37.52M, med en total tilgang på 47897218.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.99M.