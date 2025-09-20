Dagens Morpheus Network livepris er 0.083369 USD. Spor prisoppdateringer for MNW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MNW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Morpheus Network livepris er 0.083369 USD. Spor prisoppdateringer for MNW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MNW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MNW

MNW Prisinformasjon

MNW teknisk dokument

MNW Offisiell nettside

MNW tokenomics

MNW Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Morpheus Network Logo

Morpheus Network Pris (MNW)

Ikke oppført

1 MNW til USD livepris:

$0.083332
$0.083332$0.083332
-7.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Morpheus Network (MNW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:34:05 (UTC+8)

Morpheus Network (MNW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.082297
$ 0.082297$ 0.082297
24 timer lav
$ 0.090224
$ 0.090224$ 0.090224
24 timer høy

$ 0.082297
$ 0.082297$ 0.082297

$ 0.090224
$ 0.090224$ 0.090224

$ 5.46
$ 5.46$ 5.46

$ 0.00992725
$ 0.00992725$ 0.00992725

+0.64%

-7.59%

+6.75%

+6.75%

Morpheus Network (MNW) sanntidsprisen er $0.083369. I løpet av de siste 24 timene har MNW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.082297 og et toppnivå på $ 0.090224, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MNW er $ 5.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.00992725.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MNW endret seg med +0.64% i løpet av den siste timen, -7.59% over 24 timer og +6.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Morpheus Network (MNW) Markedsinformasjon

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

--
----

$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M

37.52M
37.52M 37.52M

47,897,218.0
47,897,218.0 47,897,218.0

Nåværende markedsverdi på Morpheus Network er $ 3.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MNW er 37.52M, med en total tilgang på 47897218.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.99M.

Morpheus Network (MNW) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Morpheus Network til USD ble $ -0.00685530070056731.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Morpheus Network til USD ble $ -0.0197418208.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Morpheus Network til USD ble $ -0.0205245057.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Morpheus Network til USD ble $ +0.01086360534522368.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00685530070056731-7.59%
30 dager$ -0.0197418208-23.68%
60 dager$ -0.0205245057-24.61%
90 dager$ +0.01086360534522368+14.98%

Hva er Morpheus Network (MNW)

The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Morpheus Network (MNW) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Morpheus Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Morpheus Network (MNW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Morpheus Network (MNW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Morpheus Network.

Sjekk Morpheus Networkprisprognosen nå!

MNW til lokale valutaer

Morpheus Network (MNW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Morpheus Network (MNW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MNW tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Morpheus Network (MNW)

Hvor mye er Morpheus Network (MNW) verdt i dag?
Live MNW prisen i USD er 0.083369 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MNW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MNW til USD er $ 0.083369. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Morpheus Network?
Markedsverdien for MNW er $ 3.13M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MNW?
Den sirkulerende forsyningen av MNW er 37.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMNW ?
MNW oppnådde en ATH-pris på 5.46 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MNW?
MNW så en ATL-pris på 0.00992725 USD.
Hva er handelsvolumet til MNW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MNW er -- USD.
Vil MNW gå høyere i år?
MNW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MNW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:34:05 (UTC+8)

Morpheus Network (MNW) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.