Morpheus Network (MNW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Morpheus Network (MNW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Morpheus Network (MNW) Informasjon The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform. Offisiell nettside: https://morpheus.network Teknisk dokument: https://morpheus.network/assets/Morpheus.Network_Black_Platform.pdf Kjøp MNW nå!

Morpheus Network (MNW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Morpheus Network (MNW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Total forsyning: $ 47.90M $ 47.90M $ 47.90M Sirkulerende forsyning: $ 37.52M $ 37.52M $ 37.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M All-time high: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 All-Time Low: $ 0.00992725 $ 0.00992725 $ 0.00992725 Nåværende pris: $ 0.066495 $ 0.066495 $ 0.066495 Lær mer om Morpheus Network (MNW) pris

Morpheus Network (MNW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Morpheus Network (MNW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MNW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MNW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MNWs tokenomics, kan du utforske MNW tokenets livepris!

MNW prisforutsigelse Vil du vite hvor MNW kan være på vei? Vår MNW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MNW tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!