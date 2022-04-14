Moove Protocol (MOOVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Moove Protocol (MOOVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Moove Protocol (MOOVE) Informasjon Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products. Offisiell nettside: https://mooveprotocol.ai Kjøp MOOVE nå!

Moove Protocol (MOOVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moove Protocol (MOOVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.60K $ 23.60K $ 23.60K Total forsyning: $ 23.00M $ 23.00M $ 23.00M Sirkulerende forsyning: $ 22.89M $ 22.89M $ 22.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.72K $ 23.72K $ 23.72K All-time high: $ 0.230077 $ 0.230077 $ 0.230077 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00103251 $ 0.00103251 $ 0.00103251 Lær mer om Moove Protocol (MOOVE) pris

Moove Protocol (MOOVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moove Protocol (MOOVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOOVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOOVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOOVEs tokenomics, kan du utforske MOOVE tokenets livepris!

