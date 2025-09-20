Moove Protocol (MOOVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0,00103473 24 timer høy $ 0,00112844 All Time High $ 0,230077 Laveste pris $ 0,00103473 Prisendring (1H) -1,22% Prisendring (1D) -7,27% Prisendring (7D) -13,30%

Moove Protocol (MOOVE) sanntidsprisen er $0,00103814. I løpet av de siste 24 timene har MOOVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0,00103473 og et toppnivå på $ 0,00112844, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOOVE er $ 0,230077, mens den rekordlave prisen er $ 0,00103473.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOOVE endret seg med -1,22% i løpet av den siste timen, -7,27% over 24 timer og -13,30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moove Protocol (MOOVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23,76K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23,88K Opplagsforsyning 22,89M Total forsyning 23 000 000,0

Nåværende markedsverdi på Moove Protocol er $ 23,76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOOVE er 22,89M, med en total tilgang på 23000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23,88K.