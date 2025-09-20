Moontax Pris (CPAI)
-0.07%
+0.15%
-17.43%
-17.43%
Moontax (CPAI) sanntidsprisen er $0.00234024. I løpet av de siste 24 timene har CPAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00233513 og et toppnivå på $ 0.00234524, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CPAI er $ 0.234991, mens den rekordlave prisen er $ 0.00229713.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CPAI endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og -17.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Moontax er $ 234.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CPAI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 234.11K.
I løpet av i dag er prisendringen på Moontax til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Moontax til USD ble $ -0.0005818534.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Moontax til USD ble $ -0.0007398090.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Moontax til USD ble $ -0.0002455048935832335.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.15%
|30 dager
|$ -0.0005818534
|-24.86%
|60 dager
|$ -0.0007398090
|-31.61%
|90 dager
|$ -0.0002455048935832335
|-9.49%
The first AI tax platform with expert validation $CPAI is your key to unlock a complete crypto tax accounting network. The first AI based crypto accounting tool, supported by human reconciliation and legal services for when you need something extra. Welcome to the comprehensive guide for the $CPAI Token, a unique utility token specifically designed to enhance the service offerings of the Moontax platform. This document will provide an in-depth understanding of how $CPAI tokens work, their value, and how they can be utilized for a variety of services. $CPAI tokens are distributed via subscription packages, recon and legal services, or can be purchased directly through our website. By redeeming these tokens, users can receive a credit per token towards their Moontax services, effectively lowering their service costs. The token burn mechanism ensures that once tokens are redeemed, they are permanently removed from circulation, maintaining the stability and utility value of the $CPAI token. With a focus on customer loyalty and regulatory compliance, the $CPAI token enhances the overall user experience by simplifying service access and offering incentives for long-term engagement. The future tiered rewards system and continuous monitoring of token performance ensure that the $CPAI token remains a valuable asset within the Moontax ecosystem. In a world where everyone invests in meme tokens with the hopes of getting rich, why not invest in getting something done for the future, like your taxes?
