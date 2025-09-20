Moontax (CPAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00233513 24 timer høy $ 0.00234524 All Time High $ 0.234991 Laveste pris $ 0.00229713 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) +0.15% Prisendring (7D) -17.43%

Moontax (CPAI) sanntidsprisen er $0.00234024. I løpet av de siste 24 timene har CPAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00233513 og et toppnivå på $ 0.00234524, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CPAI er $ 0.234991, mens den rekordlave prisen er $ 0.00229713.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CPAI endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og -17.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moontax (CPAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 234.11K$ 234.11K $ 234.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 234.11K$ 234.11K $ 234.11K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Moontax er $ 234.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CPAI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 234.11K.