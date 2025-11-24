Moonsama pris i dag

Sanntids Moonsama (SAMA) pris i dag er $ 0.00201954, med en 5.15% endring de siste 24 timene. Nåværende SAMA til USD konverteringssats er $ 0.00201954 per SAMA.

Moonsama rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,019,545, med en sirkulerende forsyning på 1.00B SAMA. I løpet av de siste 24 timene SAMA har den blitt handlet mellom $ 0.00165282(laveste) og $ 0.00205765 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.072871, mens tidenes laveste notering var $ 0.00160308.

Kortsiktig har SAMA beveget seg +0.30% i løpet av den siste timen og +4.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Moonsama (SAMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Moonsama er $ 2.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAMA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.02M.