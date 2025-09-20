Moonbag (BAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00631833$ 0.00631833 $ 0.00631833 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.55% Prisendring (1D) -3.17% Prisendring (7D) -29.00% Prisendring (7D) -29.00%

Moonbag (BAG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAG er $ 0.00631833, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAG endret seg med +1.55% i løpet av den siste timen, -3.17% over 24 timer og -29.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moonbag (BAG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 601.81K$ 601.81K $ 601.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 601.81K$ 601.81K $ 601.81K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,942,337.058538 999,942,337.058538 999,942,337.058538

Nåværende markedsverdi på Moonbag er $ 601.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAG er 999.94M, med en total tilgang på 999942337.058538. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 601.81K.