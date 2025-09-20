Dagens Moonbag livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BAG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Moonbag livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BAG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BAG

BAG Prisinformasjon

BAG Offisiell nettside

BAG tokenomics

BAG Prisprognose

Moonbag Logo

Moonbag Pris (BAG)

Ikke oppført

1 BAG til USD livepris:

$0.00060191
$0.00060191$0.00060191
-3.10%1D
mexc
USD
Moonbag (BAG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:14:44 (UTC+8)

Moonbag (BAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00631833
$ 0.00631833$ 0.00631833

$ 0
$ 0$ 0

+1.55%

-3.17%

-29.00%

-29.00%

Moonbag (BAG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAG er $ 0.00631833, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAG endret seg med +1.55% i løpet av den siste timen, -3.17% over 24 timer og -29.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moonbag (BAG) Markedsinformasjon

$ 601.81K
$ 601.81K$ 601.81K

--
----

$ 601.81K
$ 601.81K$ 601.81K

999.94M
999.94M 999.94M

999,942,337.058538
999,942,337.058538 999,942,337.058538

Nåværende markedsverdi på Moonbag er $ 601.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAG er 999.94M, med en total tilgang på 999942337.058538. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 601.81K.

Moonbag (BAG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Moonbag til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Moonbag til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Moonbag til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Moonbag til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.17%
30 dager$ 0-26.64%
60 dager$ 0-61.17%
90 dager$ 0--

Hva er Moonbag (BAG)

MoonBag is a community-driven meme token launched on Solana to represent the shared dream of escaping the 9-to-5 grind and retiring early through crypto. It captures the degen spirit of holding that one moonbag that changes your life. With no utility, no roadmap, and no presale, MoonBag embraces pure meme culture and community hype. It launched via Pump.fun and is now actively tradable on Jupiter, allowing anyone to join the movement toward financial freedom through humor, memes, and collective belief.

Moonbag (BAG) Ressurs

Moonbag Prisforutsigelse (USD)

BAG til lokale valutaer

Moonbag (BAG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Moonbag (BAG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BAG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Moonbag (BAG)

Hvor mye er Moonbag (BAG) verdt i dag?
Live BAG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BAG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BAG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Moonbag?
Markedsverdien for BAG er $ 601.81K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BAG?
Den sirkulerende forsyningen av BAG er 999.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBAG ?
BAG oppnådde en ATH-pris på 0.00631833 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BAG?
BAG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BAG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BAG er -- USD.
Vil BAG gå høyere i år?
BAG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BAG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:14:44 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.