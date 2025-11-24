Moolahverse pris i dag

Sanntids Moolahverse (MLH) pris i dag er $ 0.00153032, med en 1.80% endring de siste 24 timene. Nåværende MLH til USD konverteringssats er $ 0.00153032 per MLH.

Moolahverse rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 403,080, med en sirkulerende forsyning på 263.40M MLH. I løpet av de siste 24 timene MLH har den blitt handlet mellom $ 0.00148668(laveste) og $ 0.00154562 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00561248, mens tidenes laveste notering var $ 0.00039611.

Kortsiktig har MLH beveget seg -0.78% i løpet av den siste timen og -2.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Moolahverse (MLH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 403.08K$ 403.08K $ 403.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Opplagsforsyning 263.40M 263.40M 263.40M Total forsyning 903,657,365.0 903,657,365.0 903,657,365.0

