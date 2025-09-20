monkey puppet (PEDRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00121581$ 0.00121581 $ 0.00121581 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.53% Prisendring (1D) -4.62% Prisendring (7D) +2.33% Prisendring (7D) +2.33%

monkey puppet (PEDRO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PEDRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEDRO er $ 0.00121581, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEDRO endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -4.62% over 24 timer og +2.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

monkey puppet (PEDRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.60K$ 48.60K $ 48.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.60K$ 48.60K $ 48.60K Opplagsforsyning 999.77M 999.77M 999.77M Total forsyning 999,766,545.776827 999,766,545.776827 999,766,545.776827

Nåværende markedsverdi på monkey puppet er $ 48.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEDRO er 999.77M, med en total tilgang på 999766545.776827. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.60K.