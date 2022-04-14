monkey puppet (PEDRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i monkey puppet (PEDRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

monkey puppet (PEDRO) Informasjon Monkey Puppet (PEDRO) is a fun token designed to embrace the awkward, side-eyed monkey character from the popular monkey reaction images and gif. Pedro's community will continue to create new artwork, phrases, memes, profile pics, and tools to spread the word about Pedro and his loveable, side-eyed glance. There have been talks to bring this character to life through AI allowing him to give his own reaction to posts on X and in the community chatroom. Offisiell nettside: https://monkeypuppet.xyz/ Kjøp PEDRO nå!

monkey puppet (PEDRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for monkey puppet (PEDRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.11K $ 45.11K $ 45.11K Total forsyning: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Sirkulerende forsyning: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.11K $ 45.11K $ 45.11K All-time high: $ 0.00121581 $ 0.00121581 $ 0.00121581 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om monkey puppet (PEDRO) pris

monkey puppet (PEDRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak monkey puppet (PEDRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEDRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEDRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEDROs tokenomics, kan du utforske PEDRO tokenets livepris!

PEDRO prisforutsigelse Vil du vite hvor PEDRO kan være på vei? Vår PEDRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEDRO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!