Money Printer pris i dag

Sanntids Money Printer (MONEY) pris i dag er $ 0.00008755, med en 2.44% endring de siste 24 timene. Nåværende MONEY til USD konverteringssats er $ 0.00008755 per MONEY.

Money Printer rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 88,043, med en sirkulerende forsyning på 999.51M MONEY. I løpet av de siste 24 timene MONEY har den blitt handlet mellom $ 0.00008168(laveste) og $ 0.00009196 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00091808, mens tidenes laveste notering var $ 0.00008168.

Kortsiktig har MONEY beveget seg -4.01% i løpet av den siste timen og -13.94% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Money Printer (MONEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 88.04K$ 88.04K $ 88.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 88.04K$ 88.04K $ 88.04K Opplagsforsyning 999.51M 999.51M 999.51M Total forsyning 999,509,974.047016 999,509,974.047016 999,509,974.047016

Nåværende markedsverdi på Money Printer er $ 88.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONEY er 999.51M, med en total tilgang på 999509974.047016. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 88.04K.