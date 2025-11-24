Modulr pris i dag

Sanntids Modulr (EMDR) pris i dag er $ 3.9, med en 2.93% endring de siste 24 timene. Nåværende EMDR til USD konverteringssats er $ 3.9 per EMDR.

Modulr rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,045,821, med en sirkulerende forsyning på 781.75K EMDR. I løpet av de siste 24 timene EMDR har den blitt handlet mellom $ 3.74(laveste) og $ 4.42 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 80.59, mens tidenes laveste notering var $ 3.24.

Kortsiktig har EMDR beveget seg +1.01% i løpet av den siste timen og -6.45% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Modulr (EMDR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Opplagsforsyning 781.75K 781.75K 781.75K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Modulr er $ 3.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EMDR er 781.75K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.90M.