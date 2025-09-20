Modefi (MOD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 6.09 Laveste pris $ 0.0015171 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

Modefi (MOD) sanntidsprisen er $0.00181626. I løpet av de siste 24 timene har MOD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOD er $ 6.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.0015171.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Modefi (MOD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.20K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.96K Opplagsforsyning 16.08M Total forsyning 22,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Modefi er $ 29.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOD er 16.08M, med en total tilgang på 22000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.96K.