MMOCoin (MMO) Informasjon MMOCoin's backbone MMOPro.org has been a trusted destination for gamers for a decade. It's literally as old as Bitcoin itself. We have a long and reliable track record that our users can depend on when they want to make their next quest in WoW just a little bit easier. MMOCoin BSC Migration brings MMO Ecosystem to a whole new level, presenting a DEX (MMOSWAP), an NFT marketplace (MMO NFTs), and a centralized marketplace through a built-in escrow system (MMO Marketplace), all in one place. Know more by reading the MMO whitepaper. Offisiell nettside: https://mmocoin.pro/

MMOCoin (MMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MMOCoin (MMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.49K Total forsyning: $ 119.09M Sirkulerende forsyning: $ 68.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.49K All-time high: $ 0.199703 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013849

MMOCoin (MMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MMOCoin (MMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MMOs tokenomics, kan du utforske MMO tokenets livepris!

