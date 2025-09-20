MMOCoin (MMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.199703$ 0.199703 $ 0.199703 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -2.96% Prisendring (7D) +63.45% Prisendring (7D) +63.45%

MMOCoin (MMO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MMO er $ 0.199703, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MMO endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -2.96% over 24 timer og +63.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MMOCoin (MMO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.80K$ 16.80K $ 16.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.19K$ 29.19K $ 29.19K Opplagsforsyning 68.53M 68.53M 68.53M Total forsyning 119,087,150.72 119,087,150.72 119,087,150.72

Nåværende markedsverdi på MMOCoin er $ 16.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MMO er 68.53M, med en total tilgang på 119087150.72. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.19K.