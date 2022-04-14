MindAI (MDAI) tokenomics
MindAI (MDAI) Informasjon
Dive into the MindAI era, a groundbreaking platform that redefines the matter of AI.
MindAI isn't just another AI interface, it's an intelligent, interactive ecosystem directly available via Telegram.
70+ personalized AI interactions. ChatGPT 3.5, 4, 4 Turbo. 100% Revenue Share. Reach up to 200% Staking APY.
The aim is to create a product that stands apart by providing personalized, AI-driven insights and learning experiences. Whether it's navigating the complexities of the cryptocurrency market or exploring new areas like music and art, MindAI is designed to be your companion in learning and growth.
MindAI (MDAI) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MindAI (MDAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
MindAI (MDAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak MindAI (MDAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet MDAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange MDAI tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår MDAIs tokenomics, kan du utforske MDAI tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.