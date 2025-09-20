MindAI (MDAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.050694 $ 0.050694 $ 0.050694 24 timer lav $ 0.051612 $ 0.051612 $ 0.051612 24 timer høy 24 timer lav $ 0.050694$ 0.050694 $ 0.050694 24 timer høy $ 0.051612$ 0.051612 $ 0.051612 All Time High $ 32.06$ 32.06 $ 32.06 Laveste pris $ 0.050694$ 0.050694 $ 0.050694 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -1.11% Prisendring (7D) -23.22% Prisendring (7D) -23.22%

MindAI (MDAI) sanntidsprisen er $0.051015. I løpet av de siste 24 timene har MDAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.050694 og et toppnivå på $ 0.051612, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MDAI er $ 32.06, mens den rekordlave prisen er $ 0.050694.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MDAI endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -1.11% over 24 timer og -23.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MindAI (MDAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 47.07K$ 47.07K $ 47.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 51.03K$ 51.03K $ 51.03K Opplagsforsyning 922.48K 922.48K 922.48K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MindAI er $ 47.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MDAI er 922.48K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.03K.