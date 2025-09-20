MetFi (METFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.107031 24 timer høy $ 0.114199 All Time High $ 5.7 Laveste pris $ 0.107031 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -5.47% Prisendring (7D) -16.10%

MetFi (METFI) sanntidsprisen er $0.107525. I løpet av de siste 24 timene har METFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.107031 og et toppnivå på $ 0.114199, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METFI er $ 5.7, mens den rekordlave prisen er $ 0.107031.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METFI endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -5.47% over 24 timer og -16.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MetFi (METFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.81M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.27M Opplagsforsyning 222.19M Total forsyning 450,514,790.9571

Nåværende markedsverdi på MetFi er $ 23.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på METFI er 222.19M, med en total tilgang på 450514790.9571. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.27M.