24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04077849$ 0.04077849 $ 0.04077849 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -0.68% Prisendring (7D) +0.40% Prisendring (7D) +0.40%

Metafluence (METO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har METO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METO er $ 0.04077849, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METO endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.68% over 24 timer og +0.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Markedsverdi $ 132.46K$ 132.46K $ 132.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 353.23K$ 353.23K $ 353.23K Opplagsforsyning 1.80B 1.80B 1.80B Total forsyning 4,800,000,000.0 4,800,000,000.0 4,800,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Metafluence er $ 132.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på METO er 1.80B, med en total tilgang på 4800000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 353.23K.