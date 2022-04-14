Metafluence (METO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Metafluence (METO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Metafluence (METO) Informasjon In Metafluence, a groundbreaking social metaverse platform, influencers are empowered to establish virtual storefronts known as Metahuts within the dynamic Virtual City. Through this innovative platform, influencers can effortlessly create personalized Metahuts, host exclusive private events, and interact with their fans in an immersive and engaging format. Metafluence not only provides a unique and vibrant environment but also introduces novel revenue streams for influencers. The company introduces a revolutionary concept called 'Influence to Earn,' where influencers have the opportunity to leverage their social influence and transform it into tangible earnings within our immersive virtual world. By encouraging influencers to transform their social media followers into the Metafluence community, we enable them to earn and thrive in this exciting new digital landscape. Our platform provides transparent, data-driven, and performance-oriented solutions that enable brands to partner with influencers and expand their presence in the metaverse and web3. Offisiell nettside: http://metafluence.com Teknisk dokument: https://metafluence.gitbook.io/docs/ Kjøp METO nå!

Metafluence (METO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Metafluence (METO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 130.18K $ 130.18K $ 130.18K Total forsyning: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Sirkulerende forsyning: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 347.14K $ 347.14K $ 347.14K All-time high: $ 0.04077849 $ 0.04077849 $ 0.04077849 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Metafluence (METO) pris

Metafluence (METO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Metafluence (METO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet METO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange METO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår METOs tokenomics, kan du utforske METO tokenets livepris!

