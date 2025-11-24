Messiah pris i dag

Sanntids Messiah (MSIA) pris i dag er $ 0.04641603, med en 0.74% endring de siste 24 timene. Nåværende MSIA til USD konverteringssats er $ 0.04641603 per MSIA.

Messiah rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 572,485, med en sirkulerende forsyning på 12.42M MSIA. I løpet av de siste 24 timene MSIA har den blitt handlet mellom $ 0.04542412(laveste) og $ 0.04753847 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.539528, mens tidenes laveste notering var $ 0.04474743.

Kortsiktig har MSIA beveget seg -1.67% i løpet av den siste timen og -30.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Messiah (MSIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 572.49K$ 572.49K $ 572.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M Opplagsforsyning 12.42M 12.42M 12.42M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Messiah er $ 572.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MSIA er 12.42M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.61M.