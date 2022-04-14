Meridian MST (MST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Meridian MST (MST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Meridian MST (MST) Informasjon We offer a decentralized, native stablecoin designed for smaller chains, providing them with a means to avoid external risks. Our stablecoin protocol is a direct fork of Liquity, and $MST serves as the secondary token in the Meridian ecosystem, accumulating all protocol fees for its stakeholders. Utilizing our stablecoin, we have developed a suite of products, including Meridian Trade and Lend, which are forks of GMX and Aave, respectively. Offisiell nettside: https://www.meridianfinance.net/ Kjøp MST nå!

Meridian MST (MST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Meridian MST (MST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 775.38K Total forsyning: $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 775.38K All-time high: $ 0.921732 All-Time Low: $ 0.04745054 Nåværende pris: $ 0.07724

Meridian MST (MST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Meridian MST (MST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MSTs tokenomics, kan du utforske MST tokenets livepris!

MST prisforutsigelse Vil du vite hvor MST kan være på vei? Vår MST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

