Meridian MST (MST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.076434 $ 0.076434 $ 0.076434 24 timer lav $ 0.077317 $ 0.077317 $ 0.077317 24 timer høy 24 timer lav $ 0.076434$ 0.076434 $ 0.076434 24 timer høy $ 0.077317$ 0.077317 $ 0.077317 All Time High $ 0.921732$ 0.921732 $ 0.921732 Laveste pris $ 0.04745054$ 0.04745054 $ 0.04745054 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) +0.76% Prisendring (7D) -8.47% Prisendring (7D) -8.47%

Meridian MST (MST) sanntidsprisen er $0.077304. I løpet av de siste 24 timene har MST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.076434 og et toppnivå på $ 0.077317, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MST er $ 0.921732, mens den rekordlave prisen er $ 0.04745054.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MST endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, +0.76% over 24 timer og -8.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meridian MST (MST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 773.04K$ 773.04K $ 773.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 773.04K$ 773.04K $ 773.04K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Meridian MST er $ 773.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MST er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 773.04K.