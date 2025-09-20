MEN (MEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00059948$ 0.00059948 $ 0.00059948 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.78% Prisendring (7D) +0.78%

MEN (MEN) sanntidsprisen er $0.00000105. I løpet av de siste 24 timene har MEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEN er $ 0.00059948, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MEN (MEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Opplagsforsyning 9.99B 9.99B 9.99B Total forsyning 9,994,273,832.24198 9,994,273,832.24198 9,994,273,832.24198

Nåværende markedsverdi på MEN er $ 10.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEN er 9.99B, med en total tilgang på 9994273832.24198. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.49K.