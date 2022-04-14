MEN (MEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MEN (MEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MEN (MEN) Informasjon MEN VIBES Dive Into The Epic Energy Of MEN Coin! Want to be a hero and save Degen life? In the world of MEN Coin, every handshake is a mini epic event! Feel the true "men vibes" and enjoy the incredible handshakes. Earn: $MEN token Earn rewards and see your $MEN Coin value increase. Play: Game Dive into Handshake, a strategic battle game with exciting rewards. Enjoy: Parties (offline+online) Experience the fun and excitement of our vibrant $MEN Coin events, filled with unforgettable moments. Get: Prizes & Bonuses Discover thrilling giveaways with incredible prizes and exclusive bonuses! Offisiell nettside: https://men.wtf Kjøp MEN nå!

MEN (MEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MEN (MEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.22K $ 9.22K $ 9.22K Total forsyning: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Sirkulerende forsyning: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.22K $ 9.22K $ 9.22K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MEN (MEN) pris

MEN (MEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MEN (MEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MENs tokenomics, kan du utforske MEN tokenets livepris!

MEN prisforutsigelse Vil du vite hvor MEN kan være på vei? Vår MEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEN tokenets prisforutsigelse nå!

