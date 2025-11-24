MEMEXSOL pris i dag

Sanntids MEMEXSOL (MEMEXSOL) pris i dag er $ 0.00002655, med en 0.73% endring de siste 24 timene. Nåværende MEMEXSOL til USD konverteringssats er $ 0.00002655 per MEMEXSOL.

MEMEXSOL rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 26,545, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M MEMEXSOL. I løpet av de siste 24 timene MEMEXSOL har den blitt handlet mellom $ 0.00002593(laveste) og $ 0.0000266 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00008816, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002231.

Kortsiktig har MEMEXSOL beveget seg -- i løpet av den siste timen og -3.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MEMEXSOL (MEMEXSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.55K$ 26.55K $ 26.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.55K$ 26.55K $ 26.55K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,999.46 999,999,999.46 999,999,999.46

Nåværende markedsverdi på MEMEXSOL er $ 26.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEMEXSOL er 1000.00M, med en total tilgang på 999999999.46. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.55K.