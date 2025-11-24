Memetern pris i dag

Sanntids Memetern (MXT) pris i dag er $ 0.01607492, med en 0.34% endring de siste 24 timene. Nåværende MXT til USD konverteringssats er $ 0.01607492 per MXT.

Memetern rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 16,087,015, med en sirkulerende forsyning på 1.00B MXT. I løpet av de siste 24 timene MXT har den blitt handlet mellom $ 0.01387405(laveste) og $ 0.01644674 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02951287, mens tidenes laveste notering var $ 0.00430847.

Kortsiktig har MXT beveget seg +2.66% i løpet av den siste timen og -9.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Memetern (MXT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.09M$ 16.09M $ 16.09M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.09M$ 16.09M $ 16.09M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

