Memerot pris i dag

Sanntids Memerot (MEMEROT) pris i dag er $ 0.00017471, med en 3.42% endring de siste 24 timene. Nåværende MEMEROT til USD konverteringssats er $ 0.00017471 per MEMEROT.

Memerot rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 126,866, med en sirkulerende forsyning på 727.60M MEMEROT. I løpet av de siste 24 timene MEMEROT har den blitt handlet mellom $ 0.00016748(laveste) og $ 0.00017786 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00109721, mens tidenes laveste notering var $ 0.00012528.

Kortsiktig har MEMEROT beveget seg -0.85% i løpet av den siste timen og -1.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Memerot (MEMEROT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 126.87K$ 126.87K $ 126.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 174.36K$ 174.36K $ 174.36K Opplagsforsyning 727.60M 727.60M 727.60M Total forsyning 999,985,679.017029 999,985,679.017029 999,985,679.017029

