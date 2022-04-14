Measurable Data (MDT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Measurable Data (MDT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Measurable Data (MDT) Informasjon Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data. Offisiell nettside: https://mdt.io Teknisk dokument: https://www.mdt.co/cn/docs/whitepaper_CN.pdf Kjøp MDT nå!

Measurable Data (MDT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Measurable Data (MDT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.98M $ 13.98M $ 13.98M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 606.32M $ 606.32M $ 606.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.05M $ 23.05M $ 23.05M All-time high: $ 0.168053 $ 0.168053 $ 0.168053 All-Time Low: $ 0.00173261 $ 0.00173261 $ 0.00173261 Nåværende pris: $ 0.02247978 $ 0.02247978 $ 0.02247978 Lær mer om Measurable Data (MDT) pris

Measurable Data (MDT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Measurable Data (MDT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MDT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MDT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MDTs tokenomics, kan du utforske MDT tokenets livepris!

