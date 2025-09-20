Dagens Measurable Data livepris er 0.02489288 USD. Spor prisoppdateringer for MDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Measurable Data livepris er 0.02489288 USD. Spor prisoppdateringer for MDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.02490173
-2.10%1D
Measurable Data (MDT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:31:21 (UTC+8)

Measurable Data (MDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02461391
24 timer lav
$ 0.0256234
24 timer høy

$ 0.02461391
$ 0.0256234
$ 0.168053
$ 0.00173261
+0.27%

-2.18%

-9.39%

-9.39%

Measurable Data (MDT) sanntidsprisen er $0.02489288. I løpet av de siste 24 timene har MDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02461391 og et toppnivå på $ 0.0256234, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MDT er $ 0.168053, mens den rekordlave prisen er $ 0.00173261.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MDT endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, -2.18% over 24 timer og -9.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Measurable Data (MDT) Markedsinformasjon

$ 15.10M
--
$ 24.90M
606.32M
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Measurable Data er $ 15.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MDT er 606.32M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.90M.

Measurable Data (MDT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Measurable Data til USD ble $ -0.0005557732518245.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Measurable Data til USD ble $ -0.0027037725.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Measurable Data til USD ble $ +0.0093639347.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Measurable Data til USD ble $ +0.011801188409417746.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0005557732518245-2.18%
30 dager$ -0.0027037725-10.86%
60 dager$ +0.0093639347+37.62%
90 dager$ +0.011801188409417746+90.14%

Hva er Measurable Data (MDT)

Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Measurable Data (MDT) Ressurs

Offisiell nettside

Measurable Data Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Measurable Data (MDT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Measurable Data (MDT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Measurable Data.

Sjekk Measurable Dataprisprognosen nå!

MDT til lokale valutaer

Measurable Data (MDT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Measurable Data (MDT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MDT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Measurable Data (MDT)

Hvor mye er Measurable Data (MDT) verdt i dag?
Live MDT prisen i USD er 0.02489288 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MDT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MDT til USD er $ 0.02489288. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Measurable Data?
Markedsverdien for MDT er $ 15.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MDT?
Den sirkulerende forsyningen av MDT er 606.32M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMDT ?
MDT oppnådde en ATH-pris på 0.168053 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MDT?
MDT så en ATL-pris på 0.00173261 USD.
Hva er handelsvolumet til MDT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MDT er -- USD.
Vil MDT gå høyere i år?
MDT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MDT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:31:21 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

