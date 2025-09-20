Measurable Data (MDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02461391 24 timer høy $ 0.0256234 All Time High $ 0.168053 Laveste pris $ 0.00173261 Prisendring (1H) +0.27% Prisendring (1D) -2.18% Prisendring (7D) -9.39%

Measurable Data (MDT) sanntidsprisen er $0.02489288. I løpet av de siste 24 timene har MDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02461391 og et toppnivå på $ 0.0256234, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MDT er $ 0.168053, mens den rekordlave prisen er $ 0.00173261.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MDT endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, -2.18% over 24 timer og -9.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Measurable Data (MDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.10M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.90M Opplagsforsyning 606.32M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Measurable Data er $ 15.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MDT er 606.32M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.90M.