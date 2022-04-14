Maxi PayFi Strategy Token (MPST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Maxi PayFi Strategy Token (MPST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Informasjon Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework. Offisiell nettside: https://app.huma.finance Kjøp MPST nå!

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Maxi PayFi Strategy Token (MPST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.92M $ 34.92M $ 34.92M Total forsyning: $ 34.96M $ 34.96M $ 34.96M Sirkulerende forsyning: $ 34.96M $ 34.96M $ 34.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.92M $ 34.92M $ 34.92M All-time high: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 All-Time Low: $ 0.984789 $ 0.984789 $ 0.984789 Nåværende pris: $ 0.998763 $ 0.998763 $ 0.998763 Lær mer om Maxi PayFi Strategy Token (MPST) pris

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Maxi PayFi Strategy Token (MPST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MPST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MPST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MPSTs tokenomics, kan du utforske MPST tokenets livepris!

MPST prisforutsigelse Vil du vite hvor MPST kan være på vei? Vår MPST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MPST tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!