Maxi PayFi Strategy Token (MPST)-prisforutsigelse (USD)

Få Maxi PayFi Strategy Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MPST vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Maxi PayFi Strategy Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Maxi PayFi Strategy Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Maxi PayFi Strategy Token (MPST) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Maxi PayFi Strategy Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.999595 i 2025. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Maxi PayFi Strategy Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0495 i 2026. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MPST for 2027 $ 1.1020 med en 10.25% vekstrate. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MPST for 2028 $ 1.1571 med en 15.76% vekstrate. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MPST for 2029 $ 1.2150 med en 21.55% vekstrate. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MPST for 2030 $ 1.2757 med en 27.63% vekstrate. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Maxi PayFi Strategy Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0780. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Maxi PayFi Strategy Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3849. År Pris Vekst 2025 $ 0.999595 0.00%

2026 $ 1.0495 5.00%

2027 $ 1.1020 10.25%

2028 $ 1.1571 15.76%

2029 $ 1.2150 21.55%

2030 $ 1.2757 27.63%

2031 $ 1.3395 34.01%

2032 $ 1.4065 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4768 47.75%

2034 $ 1.5506 55.13%

2035 $ 1.6282 62.89%

2036 $ 1.7096 71.03%

2037 $ 1.7951 79.59%

2038 $ 1.8848 88.56%

2039 $ 1.9791 97.99%

2040 $ 2.0780 107.89% Vis mer Kortsiktig Maxi PayFi Strategy Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.999595 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.999731 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.0005 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0037 0.41% Maxi PayFi Strategy Token (MPST) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MPST September 21, 2025(I dag) er $0.999595 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MPST, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.999731 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MPST, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0005 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MPST $1.0037 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Maxi PayFi Strategy Token prisstatistikk
Markedsverdi $ 34.89M$ 34.89M $ 34.89M
Opplagsforsyning 34.90M 34.90M 34.90M
Videre har MPST en sirkulerende forsyning på 34.90M og total markedsverdi på $ 34.89M.

Maxi PayFi Strategy Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Maxi PayFi Strategy Token direktepris, er gjeldende pris for Maxi PayFi Strategy Token 0.999595USD. Den sirkulerende forsyningen av Maxi PayFi Strategy Token(MPST) er 34.90M MPST , som gir den en markedsverdi på $34,887,153 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000181 $ 0.999783 $ 0.999093

7 dager 0.11% $ 0.001129 $ 1.0002 $ 0.997573

30 dager 0.05% $ 0.000479 $ 1.0002 $ 0.997573 24-timers ytelse De siste 24 timene har Maxi PayFi Strategy Token vist en prisbevegelse på $0.000181 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Maxi PayFi Strategy Token handlet på en topp på $1.0002 og en bunn på $0.997573 . Det så en prisendring på 0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til MPST for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Maxi PayFi Strategy Token opplevd en 0.05% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000479 av dens verdi. Dette indikerer at MPST kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Maxi PayFi Strategy Token (MPST) prisforutsigelsesmodul? Maxi PayFi Strategy Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MPST basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Maxi PayFi Strategy Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MPST, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Maxi PayFi Strategy Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MPST. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MPST for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Maxi PayFi Strategy Token.

Hvorfor er MPST-prisforutsigelse viktig?

MPST-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MPST nå? I følge dine forutsigelser vil MPST oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MPST neste måned? I følge Maxi PayFi Strategy Token (MPST)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MPST-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MPST koste i 2026? Prisen på 1 Maxi PayFi Strategy Token (MPST) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MPST øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MPST i 2027? Maxi PayFi Strategy Token (MPST) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MPST innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MPST i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Maxi PayFi Strategy Token (MPST) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MPST i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Maxi PayFi Strategy Token (MPST) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MPST koste i 2030? Prisen på 1 Maxi PayFi Strategy Token (MPST) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MPST øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MPST i 2040? Maxi PayFi Strategy Token (MPST) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MPST innen 2040. Registrer deg nå