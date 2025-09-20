Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.999257 24 timer lav $ 0.999738 24 timer høy All Time High $ 1.049 Laveste pris $ 0.984789 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) +0.07%

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) sanntidsprisen er $0.999419. I løpet av de siste 24 timene har MPST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999257 og et toppnivå på $ 0.999738, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MPST er $ 1.049, mens den rekordlave prisen er $ 0.984789.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MPST endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.88M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.88M Opplagsforsyning 34.91M Total forsyning 34,905,274.19048

Nåværende markedsverdi på Maxi PayFi Strategy Token er $ 34.88M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MPST er 34.91M, med en total tilgang på 34905274.19048. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.88M.