Mars Protocol pris i dag

Sanntids Mars Protocol (MARS) pris i dag er $ 0.01527259, med en 6.58% endring de siste 24 timene. Nåværende MARS til USD konverteringssats er $ 0.01527259 per MARS.

Mars Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,073,451, med en sirkulerende forsyning på 266.47M MARS. I løpet av de siste 24 timene MARS har den blitt handlet mellom $ 0.00753315(laveste) og $ 0.02313016 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.512804, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000015.

Kortsiktig har MARS beveget seg -0.27% i løpet av den siste timen og +22.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mars Protocol (MARS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M Opplagsforsyning 266.47M 266.47M 266.47M Total forsyning 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

Nåværende markedsverdi på Mars Protocol er $ 4.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MARS er 266.47M, med en total tilgang på 457083938.78. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.99M.