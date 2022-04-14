Mars Ecosystem (XMS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mars Ecosystem (XMS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mars Ecosystem (XMS) Informasjon Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system Offisiell nettside: https://marsdao.finance/ Kjøp XMS nå!

Mars Ecosystem (XMS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mars Ecosystem (XMS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 322.01K $ 322.01K $ 322.01K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 666.75M $ 666.75M $ 666.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 482.96K $ 482.96K $ 482.96K All-time high: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00048296 $ 0.00048296 $ 0.00048296 Lær mer om Mars Ecosystem (XMS) pris

Mars Ecosystem (XMS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mars Ecosystem (XMS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XMS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XMS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XMSs tokenomics, kan du utforske XMS tokenets livepris!

