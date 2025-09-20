Mars Ecosystem (XMS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 1.45 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -0.02% Prisendring (7D) +6.80%

Mars Ecosystem (XMS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XMS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XMS er $ 1.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XMS endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og +6.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mars Ecosystem (XMS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 308.76K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 463.09K Opplagsforsyning 666.75M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mars Ecosystem er $ 308.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XMS er 666.75M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 463.09K.