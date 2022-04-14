markkacy (KACY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i markkacy (KACY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

markkacy (KACY) Informasjon The $KACY project on the Solana network is a community-driven meme token aiming to foster widespread engagement and participation. Its key objectives include building a strong user base, promoting fun in crypto, and leveraging Solana's speed and low fees for accessibility. The project features a burned liquidity pool and decentralization-focused tokenomics, but it is still in its early phases, with speculative potential for growth. Offisiell nettside: https://www.markkacy.lol/ Kjøp KACY nå!

markkacy (KACY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for markkacy (KACY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 198.01K $ 198.01K $ 198.01K Total forsyning: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Sirkulerende forsyning: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 198.01K $ 198.01K $ 198.01K All-time high: $ 0.057367 $ 0.057367 $ 0.057367 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00019803 $ 0.00019803 $ 0.00019803 Lær mer om markkacy (KACY) pris

markkacy (KACY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak markkacy (KACY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KACY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KACY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KACYs tokenomics, kan du utforske KACY tokenets livepris!

