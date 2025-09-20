markkacy (KACY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.057367$ 0.057367 $ 0.057367 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.57% Prisendring (1D) -4.65% Prisendring (7D) -3.97% Prisendring (7D) -3.97%

markkacy (KACY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KACY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KACY er $ 0.057367, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KACY endret seg med +0.57% i løpet av den siste timen, -4.65% over 24 timer og -3.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

markkacy (KACY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 223.71K$ 223.71K $ 223.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 223.71K$ 223.71K $ 223.71K Opplagsforsyning 999.75M 999.75M 999.75M Total forsyning 999,745,492.367124 999,745,492.367124 999,745,492.367124

Nåværende markedsverdi på markkacy er $ 223.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KACY er 999.75M, med en total tilgang på 999745492.367124. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 223.71K.