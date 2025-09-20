MAKE (MAKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.100773 Laveste pris $ 0.00113843 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.04%

MAKE (MAKE) sanntidsprisen er $0.00201901. I løpet av de siste 24 timene har MAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAKE er $ 0.100773, mens den rekordlave prisen er $ 0.00113843.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAKE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MAKE (MAKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 201.90K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 201.90K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MAKE er $ 201.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAKE er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 201.90K.