MAI (MIMATIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.99419 $ 0.99419 $ 0.99419 24 timer lav $ 0.99637 $ 0.99637 $ 0.99637 24 timer høy 24 timer lav $ 0.99419$ 0.99419 $ 0.99419 24 timer høy $ 0.99637$ 0.99637 $ 0.99637 All Time High $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Laveste pris $ 0.655895$ 0.655895 $ 0.655895 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) +0.14% Prisendring (7D) +0.28% Prisendring (7D) +0.28%

MAI (MIMATIC) sanntidsprisen er $0.996126. I løpet av de siste 24 timene har MIMATIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.99419 og et toppnivå på $ 0.99637, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIMATIC er $ 1.35, mens den rekordlave prisen er $ 0.655895.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIMATIC endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og +0.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MAI (MIMATIC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.46M$ 27.46M $ 27.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 301.21M$ 301.21M $ 301.21M Opplagsforsyning 27.56M 27.56M 27.56M Total forsyning 302,380,930.8644717 302,380,930.8644717 302,380,930.8644717

Nåværende markedsverdi på MAI er $ 27.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIMATIC er 27.56M, med en total tilgang på 302380930.8644717. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 301.21M.