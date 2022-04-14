Lux Token (LUX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lux Token (LUX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lux Token (LUX) Informasjon Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time. Offisiell nettside: https://lux.gg Teknisk dokument: https://lux.gg/whitepaper Kjøp LUX nå!

Lux Token (LUX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lux Token (LUX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 733.27K $ 733.27K $ 733.27K Total forsyning: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M Sirkulerende forsyning: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 733.27K $ 733.27K $ 733.27K All-time high: $ 0.02961746 $ 0.02961746 $ 0.02961746 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00069814 $ 0.00069814 $ 0.00069814 Lær mer om Lux Token (LUX) pris

Lux Token (LUX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lux Token (LUX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUXs tokenomics, kan du utforske LUX tokenets livepris!

LUX prisforutsigelse Vil du vite hvor LUX kan være på vei? Vår LUX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LUX tokenets prisforutsigelse nå!

