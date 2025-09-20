Dagens Lux Token livepris er 0.00095497 USD. Spor prisoppdateringer for LUX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lux Token livepris er 0.00095497 USD. Spor prisoppdateringer for LUX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Lux Token Pris (LUX)

1 LUX til USD livepris:

$0.00095497
$0.00095497
0.00%1D
Lux Token (LUX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:29:58 (UTC+8)

Lux Token (LUX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00080274
$ 0.00080274
24 timer lav
$ 0.00104523
$ 0.00104523
24 timer høy

$ 0.00080274
$ 0.00080274

$ 0.00104523
$ 0.00104523

$ 0.02961746
$ 0.02961746

$ 0.00064637
$ 0.00064637

+0.94%

-0.07%

-23.60%

-23.60%

Lux Token (LUX) sanntidsprisen er $0.00095497. I løpet av de siste 24 timene har LUX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00080274 og et toppnivå på $ 0.00104523, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUX er $ 0.02961746, mens den rekordlave prisen er $ 0.00064637.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUX endret seg med +0.94% i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og -23.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lux Token (LUX) Markedsinformasjon

$ 950.15K
$ 950.15K

--
--

$ 950.15K
$ 950.15K

994.96M
994.96M

994,956,542.275678
994,956,542.275678

Nåværende markedsverdi på Lux Token er $ 950.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUX er 994.96M, med en total tilgang på 994956542.275678. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 950.15K.

Lux Token (LUX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Lux Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Lux Token til USD ble $ -0.0004675486.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Lux Token til USD ble $ -0.0006963123.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Lux Token til USD ble $ -0.001464733728268957.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.07%
30 dager$ -0.0004675486-48.95%
60 dager$ -0.0006963123-72.91%
90 dager$ -0.001464733728268957-60.53%

Hva er Lux Token (LUX)

Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Lux Token (LUX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Lux Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lux Token (LUX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lux Token (LUX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lux Token.

Sjekk Lux Tokenprisprognosen nå!

LUX til lokale valutaer

Lux Token (LUX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lux Token (LUX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Lux Token (LUX)

Hvor mye er Lux Token (LUX) verdt i dag?
Live LUX prisen i USD er 0.00095497 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LUX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LUX til USD er $ 0.00095497. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lux Token?
Markedsverdien for LUX er $ 950.15K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LUX?
Den sirkulerende forsyningen av LUX er 994.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUX ?
LUX oppnådde en ATH-pris på 0.02961746 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LUX?
LUX så en ATL-pris på 0.00064637 USD.
Hva er handelsvolumet til LUX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUX er -- USD.
Vil LUX gå høyere i år?
LUX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

