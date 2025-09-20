Lux Token (LUX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00080274 $ 0.00080274 $ 0.00080274 24 timer lav $ 0.00104523 $ 0.00104523 $ 0.00104523 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00080274$ 0.00080274 $ 0.00080274 24 timer høy $ 0.00104523$ 0.00104523 $ 0.00104523 All Time High $ 0.02961746$ 0.02961746 $ 0.02961746 Laveste pris $ 0.00064637$ 0.00064637 $ 0.00064637 Prisendring (1H) +0.94% Prisendring (1D) -0.07% Prisendring (7D) -23.60% Prisendring (7D) -23.60%

Lux Token (LUX) sanntidsprisen er $0.00095497. I løpet av de siste 24 timene har LUX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00080274 og et toppnivå på $ 0.00104523, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUX er $ 0.02961746, mens den rekordlave prisen er $ 0.00064637.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUX endret seg med +0.94% i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og -23.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lux Token (LUX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 950.15K$ 950.15K $ 950.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 950.15K$ 950.15K $ 950.15K Opplagsforsyning 994.96M 994.96M 994.96M Total forsyning 994,956,542.275678 994,956,542.275678 994,956,542.275678

Nåværende markedsverdi på Lux Token er $ 950.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUX er 994.96M, med en total tilgang på 994956542.275678. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 950.15K.