LUDWIG (LUDWIG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00185499 $ 0.00185499 $ 0.00185499 24 timer lav $ 0.00203948 $ 0.00203948 $ 0.00203948 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00185499$ 0.00185499 $ 0.00185499 24 timer høy $ 0.00203948$ 0.00203948 $ 0.00203948 All Time High $ 0.02423476$ 0.02423476 $ 0.02423476 Laveste pris $ 0.00185499$ 0.00185499 $ 0.00185499 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -7.35% Prisendring (7D) -15.84% Prisendring (7D) -15.84%

LUDWIG (LUDWIG) sanntidsprisen er $0.00185514. I løpet av de siste 24 timene har LUDWIG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00185499 og et toppnivå på $ 0.00203948, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUDWIG er $ 0.02423476, mens den rekordlave prisen er $ 0.00185499.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUDWIG endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -7.35% over 24 timer og -15.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LUDWIG (LUDWIG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.38K$ 46.38K $ 46.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.38K$ 46.38K $ 46.38K Opplagsforsyning 25.00M 25.00M 25.00M Total forsyning 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LUDWIG er $ 46.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUDWIG er 25.00M, med en total tilgang på 25000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.38K.