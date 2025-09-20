Dagens LUDWIG livepris er 0.00185514 USD. Spor prisoppdateringer for LUDWIG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUDWIG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens LUDWIG livepris er 0.00185514 USD. Spor prisoppdateringer for LUDWIG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUDWIG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 LUDWIG til USD livepris:

$0.00185515
$0.00185515$0.00185515
-7.20%1D
mexc
USD
LUDWIG (LUDWIG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:24:35 (UTC+8)

LUDWIG (LUDWIG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00185499
$ 0.00185499$ 0.00185499
24 timer lav
$ 0.00203948
$ 0.00203948$ 0.00203948
24 timer høy

$ 0.00185499
$ 0.00185499$ 0.00185499

$ 0.00203948
$ 0.00203948$ 0.00203948

$ 0.02423476
$ 0.02423476$ 0.02423476

$ 0.00185499
$ 0.00185499$ 0.00185499

+0.00%

-7.35%

-15.84%

-15.84%

LUDWIG (LUDWIG) sanntidsprisen er $0.00185514. I løpet av de siste 24 timene har LUDWIG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00185499 og et toppnivå på $ 0.00203948, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUDWIG er $ 0.02423476, mens den rekordlave prisen er $ 0.00185499.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUDWIG endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -7.35% over 24 timer og -15.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LUDWIG (LUDWIG) Markedsinformasjon

$ 46.38K
$ 46.38K$ 46.38K

--
----

$ 46.38K
$ 46.38K$ 46.38K

25.00M
25.00M 25.00M

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LUDWIG er $ 46.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUDWIG er 25.00M, med en total tilgang på 25000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.38K.

LUDWIG (LUDWIG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på LUDWIG til USD ble $ -0.000147225164986837.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på LUDWIG til USD ble $ -0.0005706073.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på LUDWIG til USD ble $ -0.0011281492.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på LUDWIG til USD ble $ -0.001872412804657324.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000147225164986837-7.35%
30 dager$ -0.0005706073-30.75%
60 dager$ -0.0011281492-60.81%
90 dager$ -0.001872412804657324-50.23%

Hva er LUDWIG (LUDWIG)

Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

LUDWIG (LUDWIG) Ressurs

Offisiell nettside

LUDWIG Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LUDWIG (LUDWIG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LUDWIG (LUDWIG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LUDWIG.

Sjekk LUDWIGprisprognosen nå!

LUDWIG til lokale valutaer

LUDWIG (LUDWIG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LUDWIG (LUDWIG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUDWIG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om LUDWIG (LUDWIG)

Hvor mye er LUDWIG (LUDWIG) verdt i dag?
Live LUDWIG prisen i USD er 0.00185514 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LUDWIG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LUDWIG til USD er $ 0.00185514. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LUDWIG?
Markedsverdien for LUDWIG er $ 46.38K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LUDWIG?
Den sirkulerende forsyningen av LUDWIG er 25.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUDWIG ?
LUDWIG oppnådde en ATH-pris på 0.02423476 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LUDWIG?
LUDWIG så en ATL-pris på 0.00185499 USD.
Hva er handelsvolumet til LUDWIG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUDWIG er -- USD.
Vil LUDWIG gå høyere i år?
LUDWIG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUDWIG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:24:35 (UTC+8)

