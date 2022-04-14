LUDWIG (LUDWIG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LUDWIG (LUDWIG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LUDWIG (LUDWIG) Informasjon Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers. Offisiell nettside: https://ludwigonsonic.com/ Kjøp LUDWIG nå!

LUDWIG (LUDWIG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LUDWIG (LUDWIG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.35K $ 39.35K $ 39.35K Total forsyning: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Sirkulerende forsyning: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.35K $ 39.35K $ 39.35K All-time high: $ 0.02423476 $ 0.02423476 $ 0.02423476 All-Time Low: $ 0.00155203 $ 0.00155203 $ 0.00155203 Nåværende pris: $ 0.00158103 $ 0.00158103 $ 0.00158103 Lær mer om LUDWIG (LUDWIG) pris

LUDWIG (LUDWIG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LUDWIG (LUDWIG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUDWIG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUDWIG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUDWIGs tokenomics, kan du utforske LUDWIG tokenets livepris!

LUDWIG prisforutsigelse Vil du vite hvor LUDWIG kan være på vei? Vår LUDWIG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LUDWIG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!